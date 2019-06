Luciana Salazar sobre quienes desconfían del gran parecido con su hija: "A todos los haters..."

Luciana Salazar había compartido en su cuenta de Instagram dos fotos que generaron bastante polémica entre sus fans por lo parecidas que eran. El domingo último,había compartido en su cuenta dedos fotos que generaron bastante polémica entre sus fans por lo parecidas que eran.





La conductora aseguraba que una era una imagen suya de cuando era chica, y la otra de su hija Matilda. El parecido era tan grande que muchos empezaron a acusarla de ser una mentirosa y de haber tomado la foto a su hija en dos momentos distintos.

Embed Se parece a mi mami pic.twitter.com/3cA1sxTcKp — luciana salazar (@lulipop07) 2 de junio de 2019







"Luli te banco, pero no creo que esa seas vos.. Re trucha la foto", "Es la misma nena con 2 o 3 meses de diferencia. Una foto bien nítida y la otra no", "¿Pero como puede ser que seas vos la de la foto izquierda... si no sos rubia natural?", fueron algunos de los mensajes críticos que le postearon quienes no se creyeron lo del parecido, y más teniendo en cuenta que Matilda nació de un vientre subrogado, con un óvulo de Luli y esperma de un donante.





Luli decidió salir a contestarle a quienes la habían criticado: "A todos los haters que se atreven a ponerme mentirosa, x la foto que subí cuando era bebe comparándola con una actual de mi hija. Miren mis fotos de IG del 2016 y verán que es la misma foto que estoy con mi hermana mayor. Les mando un besito. All you need is love", indicó.