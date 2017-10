Luciana Salazar nos cuenta detalles de su reality: "Es mucha responsabilidad y por eso..."

Este martes por la tarde, Luciana Salazar estuvo en las oficinas de Kuarzo Entertainment Argentina y, después de la entrevista de Nicole Neumann a Pampita, firmó contrato con la productora para ser la protagonista de su reality en el que mostrará su vida junto a su hija.

La bebé de la modelo, a quien llamará Matilda, nacerá en diciembre en Estados Unidos y la vedette comparte en las redes sociales su ansiedad por tenerla en brazos.

Embed Mi bebita hermosa cada dia creces mas. No puedo explicarte el amor que siento ahora y lo que sera el dia que te tenga en mis brazos. Mi dulce Matilda!! Una publicación compartida por Luciana Salazar (@salazarluli) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 8:06 PDT





"Este proyecto me lo trajo mi representante a mitad de año cuando él no sabía que iba a ser mamá. Yo tenía el tema muy hermético todavía y nadie ya sabía nada. El me ofreció para hacer uno mío como figura y no sabía en ese momento cómo decirle que iba a ser mamá. Pero bueno después salió a la luz todo mi tema y ahí le conté la situación y ahí me dijo si me animaba hacerlo con la bebé. Lo fui procesando y de a poco me animé", aclaró Luli en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Ya no falta nada para la llegada de Matilda, quedan menos de dos meses y estoy muy ansiosa y con mucha responsabilidad... Por eso de noche no duermo porque la cabeza no para de pensar y procesar un montón de situaciones que voy a comenzar a vivir".

Al ser consultada sobre cómo se imagina ese momento, indicó: "Cada vez que me preguntan cómo me imagino su nacimiento, me agarra muchos nervios y ganas de llorar. No me puedo imaginar la situación, prefiero esperar tranquila a que suceda cuando tenga que suceder".

Además, destacó que "todavía no sé qué nombre le vamos a poner al programa y estamos negociando el canal en el que se emitirá, no puedo decir nada por el momento".

Con respecto a cómo está su relación con su ex pareja, Martín Redrado, señaló: "Con Martín está todo bien, él no tiene nada que ver en este proyecto. Él no va a estar en ese momento, se tiene que ir de vacaciones con sus hijos y su familia".

Por último, contó: "Me están trayendo muchos regalos para Matilda, me trajeron unas muñecas hermosas, de ropa ya le compré un montón antes así que tiene de todo, por ahora que no le estoy comprando tanto".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino