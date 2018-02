Hoy por la mañana, Cora Debarbieri informó en "Novaresio 910" que Luciana Salazar había pasado el Día de San Valentín con su expareja, Martín Redrado.





El economista fue muy compañero de Luciana durante el proceso de alquiler de vientre subrogado: "Me acompañó mucho en este tema, vivió casi todo el proceso conmigo. Fue muy lindo y emotivo", reconoció Luciana sobre ese acercamiento.

Embed Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el Ene 24, 2018 at 3:03 PST

Sin embargo, hablamos con Luli sobre este presunto reencuentro, y lo desmintió: "No estuve con él, no la pasé con nadie. Estuvo con Matilda, me gustaría saber quién dijo eso. ¿Si veo una puerta abierta a la reconciliación? Por ahora, no estoy pensando en eso".

"Martín me llamó y conoció a Matilda, claro. En el Día de San Valentín no hablamos. Él me pregunta cómo está Matilda, más de eso no", finalizó la actriz.