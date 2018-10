Anamá Ferreira estuvo como invitada en "Chismoses", el ciclo que conduce Luciana Salazar por Net TV y se enfureció cuando quisieron cruzarla al aire con su ex pareja, Marcelo Mascaro. Tal fue su enojo que al salir del estudio siguió descargando la bronca en Twitter. El martes,estuvo como invitada enel ciclo que conducepory se enfureció cuando quisieron cruzarla al aire con su ex pareja,. Tal fue su enojo que al salir del estudio siguió descargando la bronca en





"Recién salgo del programa Chismoses. Me hicieron una entrevista horrible. Tan grande fue la falta de respeto que me tuve que ir. Si les gusta el puterío busquen personas que se sumen a eso. Yo estoy en el medio para sumar alegría. Estoy muy caliente, tengo ganas de revolear un ananá", arrojó la exmodelo en la red social del pajarito.

PrimiciasYa.com, Anamá agregó: "Uno se presta a ir al programa, el tiempo, la ropa, estar bien. Yo pensé que íbamos a hablar del Bailando, fijate que estuve en el Bailando y nunca tuve un problema con nadie salvo lo del bailarín y que habló la coach, yo no me metí, y ni hablé de mi ex... Yo no salí con famosos o gente que pueda generar interés para todos. Yo me separé y la gente tiene que respetar. Exponen a la persona y no saben lo que pasó. Exponerme a mí por un punto más de rating, nunca me preguntaron antes, largaron todo al aire. Fue molesto y también es tremendo que mi ex acepte hablar por televisión a exponerme a mí y a él". Luego, en diálogo conagregó:





Este portal también habló con Luciana Salazar, quien aclaró: "En realidad me sorprendió porque nadie la quiso incomodar en el programa, todo lo contrario. Fue algo inesperado el llamado de Marcelo, se lo comentó Tartu porque yo ni sabía".





Y remarcó: "Ella ya estaba con mal humor por un conflicto que ya le había pasado en maquillaje, yo traté de ser amorosa con ella y de ponerme en el lugar de mujer diciéndole cosas lindas, pero no funcionó. Se ve que no tenía un buen día y después al ver que pone esos mensajes en Twitter me sorprendió. Si sintió mal le pido disculpas aunque no siento que le tengas que pedírselas porque yo no le hice nada malo. Tal vez ella lo sintió de esa forma, pero me parece que no tenía un buen día nada más".





¿Se reconciliarán Anamá y Luciana?

