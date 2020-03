Luciana Salazar sobre el motivo de su enojo con Martín Redrado: "Hizo algo que es muy difícil de perdonar"

Tras el escándalo con Luciana Salazar por la furia del "chat de mamis", la modelo y conductora disparó una vez más contra Martín Redrado y señaló que hizo algo imperdonable relacionado con su hija Matilda.

"Redrado se portó muy mal con mi hija y eso es algo que para mí es muy difícil de perdonar. Las cosas estuvieron bien hasta que salieron las fotos de él con Matilda", contó Luli en una nota con Catalina Dlugi por AM 1110.

Las imágenes a las que se refiere corresponden a octubre pasado, cuando el ex presidente del Banco Central fue a visitar a Luciana y Matilda a su casa de Nordelta, y las fotos fueron mostradas por primera vez en el programa de Ángel de Brito, "Los ángeles de la mañana".

Además, cabe recordar que a principios de año Celina Rucci reveló en "Incorrectas" un supuesto pacto millonario que la ex pareja mantiene desde 2012 y que fue actualizado tres meses antes del nacimiento de la pequeña.

Por su parte, el expresidente del Banco Central negó rotundamente ser el padre de la nena: "No soy el papá de Matilda. No participé del proceso (de fecundación y selección del donante). Es la verdad, ¿de qué me sirve mentir?".

