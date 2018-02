Luciana Salazar sobre Martín Redrado: "Para mi es definitivo, yo no quiero saber nada"

Matilda, Luciana Salazar contó cómo está su relación con Martín Redrado, luego de la polémica que provocó en Twitter con su reclamo. A menos de un mes de haberse convertido en mamá decontó cómo está su relación con, luego de la polémica que provocó en Twitter con su reclamo.





"No me llamó, pero tampoco me interesa que me llame, ni siquiera me dio la sensación de que tenga esa intención", señaló la modelo sobre el economista, con quien estuvo en pareja durante siete años.





"Yo duermo tranquila porque sé que hice las cosas muy bien y no me interesa más nada", aseguró Salazar en "Agarrate Catalina", en relación al tuit en el que le preguntaba a Redrado cuándo le iba a contar "la verdad" a sus hijos "y a la sociedad".





Tras el escándalo, Luli fue determinante con el futuro de su relación con su ex: "Para mi es definitivo, yo no quiero saber nada. Creo que se va a arrepentir mucho, pero será cuestión de él y de cómo está con su conciencia".