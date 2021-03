Luciana Salazar: "Todo lo que hace Martín es para lastimarme"

"Viví situaciones que no me gustaron y con mi hija no nos merecíamos", indicó la rubia en charla con el ciclo de América. Video.

Luciana Salazar habló este miércoles en "Intrusos" sobre su conflicto con Martín Redrado que se reavivó luego de las fotos del economista con una mujer en Miami.

"Esto que pasó es terrible. Negó en nuestra cara la foto", indicó Luli en charla con el ciclo de América.

Y aclaró: "Él involucra a mi hija en los sentimientos, por eso hablo en plural. Fue decisión de él revincularse con la nena. Nos veíamos a escondidas porque me pidió tiempo por la novia".

LEER MÁS: Carmen Barbieri, recuperada de coronavirus, regresa a las grabaciones de "MasterChef Celebrity"

"Un día pasó una situación que dije: hasta acá llegué. Me voy con la nena arriba en la casa de él y bajó una hora, no subía Yo me tenía que esconder con mi hija para que no llorara. No merecíamos esa situación", dijo entre lágrimas.

"No existe video alguno, absurdo. Esta oportunidad se la dio yo a él. Le estoy pidiendo a Martín que esté tranquilo con su novia y nos deje a nosotras", precisó la rubia sobre las versiones que circularon de un material que tendría en su poder.

"Ya dudo de todo, vive lastimándome. No habla pero habla con sus hechos. Habla por él el hijo y las fotos, ¿estamos todos locos?", finalizó angustiada.

LEER MÁS: Nati Jota sobre las críticas que recibe en las redes: "Un poco me acostumbré, pero estaría bueno que no sea tan así"