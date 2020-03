Luciana Salazar le respondió a Mirtha después de la nota con Primiciasya.com: "Me pregunto qué haría..."

La rubia se bajó del programa de Chiquita en medio de un enojo con LAM y El Trece. La diva le respondió a través de este medio y Luciana no se quedó callada.

Un graph en el ciclo "Los ángeles de la mañana" generó el enojo de Luciana Salazar con la productora del programa, Mandarina, y con el canal que lo emite, El Trece.

En pantalla se puso: "Luciana Salazar, ¿La suegra de Máximo Thomsen?". Y la panelista Yanina Latorre explicó el supuesto vínculo de Salazar con el padre de quien fuera la novia del mayor implicado en el crimen de Fernando Báez Sosa.

Durante el día, en la página oficial del canal y en las cuentas de redes sociales se hicieron eco de la noticia y le dieron mucha difusión al tema, pese a la súplica de Salazar para que pongan punto final con una noticia que no la rozaba ni por casualidad.

Como no hubo respuesta de la emisora, la rubia decidió bajarse del programa de Mirtha Legrand donde estaba invitada para este fin de semana que Chiquita vuelve al trabajo.

Primiciasya.com se comunicó con Mirtha Legrand quien confirmó que Luciana no irá al programa y que su lugar será ocupado por Marcelo Polino.

"Tengo una linda mesa, con gente cariñosa pero recién me avisan que se bajó Luciana Salazar. Ella se molestó porque en el canal, en el programa de Ángel de Brito, pasaron que ella tenía una relación con una persona y eso le hizo daño", expresó la conductora en charla con este medio.

Y mostró su enojo anta la determinación de Luciana: "Es una vueltera, es la segunda vez que me deja plantada Luciana. No me gusta eso... Y ahora viene Polino en su lugar. Él de inmediato aceptó y está muy bien para la mesa porque siempre pone un toque de humor".

La nota de la discordia

Al leer la entrevista de Mirtha con este portal, Luciana recogió el guante y no se quedó callada.

"Me pregunto que opinaría Mirtha si una de las mujeres de su familia son vinculadas de manera injusta con uno de los coautores del asesinato de Fernando Baez. No minimicemos la situación o explíquenle bien lo que paso. No todos los temas valen para trivializar", expresó Luli.

