Luciana Salazar le envió un mensaje privado a Vicky Xipolitakis tras el cruce en Twitter

El sorpresivo cruce entre Vicky Xipolitakis y Luciana Salazar fue el tema de debate en las últimas horas en las redes sociales y en los ciclos televisivos.

Hoy en "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito contó que había logrado comunicarse con ambas partes del conflicto y que las dos dieron su versión sobre lo sucedido.

Primero dijo que Vicky le explicó por qué había decidido criticar a Luli: "Me pasó eso que escribí. Con la salud no. Toda una Argentina unida y luchando por la salud, y leer eso del barbijo de Louis Vuitton, la verdad me salió del corazón”, dijo.

Por su parte, Luciana le reveló al conductor un dato clave: al ver la respuesta de Xipolitakis a su tweet decidió escribirle por privado.

Y el mensaje que le habría enviado fue el siguiente: "Qué lastima que no sepas entender mi tuit. Lamento haberte defendido de todas tus locuras. Y el 'pelotuda’ está de más".

La conductora, además, reveló que la última vez que había hablado con la griega fue en diciembre de 2018, cuando nació su hijo Salvador Uriel.

“Le contesté por privado proque te imaginarás que no voy a contestar agresiones injustificadas y menos en este momento”, aclaró Salazar.

