Luciana Salazar irónica contra Amalia Granata: "En una encuesta con ella, yo..."

Jey Mammon convirtió el living de su casa en un estudio de televisión para crear "Estelita en casa", América 00.30, en el que -por medio del extrovertido personaje que nació en sus obras de teatro- pregunta sin filtro cuestiones que nadie se anima a cuestionar a los famosos.

En la segunda entrega del ciclo, producido por Jotax, tuvo como invitada a Luciana Salazar que se la notó muy relajada y se animó a hablar de todo, incluso de sexo.

La rubia contó que es complicado ser madre soltera y que, por el momento, no piensa buscar un hermanito para Matilda, la beba de dos años que tuvo por medio de la subrogación de vientre.

"¿Hubieron más políticos o deportistas en tu vida?", consultó Estelita y Luly se la jugó irónica: "Uy, no me hagas hacer cuentas". Y, luego completo: "Hubo un tiempo que contaba hace ya no, hace tiempo que deje de contar. Digamos que perdí la memoria que queda más sútil", respondió entre risas y aseguró que podría escribir un libro al respecto de sus amantes.

"Soy una chusma política", dijo respondiendo sobre de dónde saca la información que publica en su cuenta de Twitter, donde desde hace tiempo se convirtió en una referente del tema.

"¿Con Redrado hiciste tríos?", le preguntó Estelita y Luciana tampoco esquivó la respuesta: "No, por favor. Yo no soy partidaria de hacer tríos con la pareja, no me parece que esté bueno. Puede generar... después genera algo: o él se pone celoso o no sé", indicó y sobre si lo hizo o no dijo: "Te lo dejo a tu criterio", citando la famosa frase de Karina Jelinek.

"Yo soy una mujer sexual, disfruto del sexo. Soy más de la calidad, me gusta el buen sexo, me gusta todo", afirmó y luego agregó: "Me gusta todo, voy a fondo", poniendo nerviosa incluso a la mismísima Estelita.

Luego, llegó el momento de preguntarle de Amalia Granata con quien no se lleva para nada bien, por la presunta relación que habría tenido la Diputada de Santa Fe con Redrado: "No me hagas opinar de gente que no quiero opinar", dijo en una primera instancia.

"¿En un ballotage entre vos y Granata quién gana?", consultó Estelita, entonces Luciana contó la anécdota de que en Twitter una vez vio una elección entre ella y su contrincante y no dudó en responder: "En una encuesta con ella, yo arrasé, pero tampoco vas a creer en Twitter".

