Luciana Salazar en "Intrusos": "Comparar a dos criaturas es nefasto"

Tras la pelea anoche en Twitter por lo que Analía Franchín dijo en "Intrusos" sobre la bebé de Luciana Salazar, la conductora de "Chismoses" hizo un móvil en el mismo programa y le contestó a la periodista con quien tuvo una excelente relación hasta hace muy poco.





"No me gustó nada, creo que el límite son los hijos. Con mi hija no. Más después de ser madre. Una vez que sos mamá te das cuenta lo que es cuando se meten con sus hijos. Ella viene teniendo una actitud maliciosa conmigo. Desde hace bastante. Cosas que yo se las plantee a ella privadamente. No te digo que éramos amigas, yo he estado en su cumpleaños de 40, en el de su marido. La conozco desde la época de Guillermo Cóppola. Me parece rarísimo su cambio de actitud. Ya no me habla directamente, antes me consultaba las cosas directamente. Lo que más ruido me hace y me duele es que en algún punto habiendo familia en el medio son códigos que no se rompen. Yo nunca hablaría mal de una familia que conozco pero cada uno lo maneja como puede", sostuvo.





"Esto no sucedió solo ayer. Si yo hubiese tenido la relación que teníamos antes no hubiera hecho los comentarios que hizo ayer. Siempre me defendió a capa y espada. Cosa que no lo hizo ayer. Comparar dos criaturas me parece de un nivel nefasto. De última comparame a Marley y a mí pero no a dos criaturas. Si un bebé es feliz y el otro no me parece de cuarta y de mal gusto. Yo ya lo hablé en privado con ella pero indudablemente sigue haciendo lo mismo". Y agregó:





Cabe destacar que Franchín dijo que la gente tiene más onda con Marley porque a ella no le perdonan que no fue madre biológica y comparó la felicidad de ambos niños.





"Mis sospechas las tengo. Jamás le hice nada a Analía. No hubo ningún hecho en concreto que a ella la haya hecho cambiar de actitud. Puedo tener mi sospechas pero prefiero guardarlas para no meter gente en el medio. Me duele de ella porque es gente que quise", sentenció.





Mientras Luciana daba el móvil, Analía ponía en Twitter:





Embed MENTIROSA COMPULSIVA — Analia Franchin. (@analiafranchin) 9 de abril de 2019