Luciana Salazar habló tras su autodenuncia en la Justicia: "Mi credibilidad no la pongo en juego"

Luciana Salazar solicitó este lunes en los Tribunales de Comodoro Py ser investigada con el fin determinar si cometió delitos de evasión tributaria y/o lavado de activos tras ser acusada por Cinthia Fernández y Carla Czudnowsky de “cobrar, copiar y pegar” tuits con información política.

En este marco, la rubia explicó por qué tomó esa decisión en la Justicia.

“Los insultos sobre el copie y pega y las faltas de respeto me las banco pero que se sepa que a mí nadie me paga ni me manipula, ni con dinero ni con nada”, aclaró Luli en diálogo con el ciclo radial "Por si las moscas", La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y subrayó: “Me harté. Me puedo divertir hasta un punto, entrar en el juego de Showmatch, pero mi credibilidad no la pongo en juego”.

Y explicó cuál es el límite por el cual no permite ser agredida: “No me gustó que pusieran en duda mi credibilidad porque a mí nadie me paga ni me manipula, ni con dinero ni con nada. A mí no me molesta que me cuestionen o que me digan operadora, pero me pareció que pasó un límite que digan que cobro”.

“Por eso lo llevo a la Justicia, tanto con Cinthia (Fernández), como con Carla (Czudnowsky) y cualquiera que diga una cosa así”, precisó Salazar.

“Yo le pido a la Justicia que las personas que denunciaron que cobré dinero muestren las pruebas de lo que dicen”, explicó la rubia.

“Toda la vida hubo mucho ojo crítico sobre mí, no se me perdona nunca una. Suerte que ya tengo espalda, me hice muy fuerte y tolero todo. Pero la verdad que me gustaría que aprendan que esto sienta un precedente en adelante. Lo mío es más honesto que calumnias e injurias, yo me autodenuncio”, puntualizó.