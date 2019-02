Luciana Salazar: "Hablan de más e inventan cosas dolorosas, conmigo han sido un poco crueles"

Luciana Salazar habló de su rol de madre de su hija Matilda y enfrentó las críticas que recibe por su decisión de ser madre a través del método de subrogación de vientre.

"Me han criticado tanto desde que decidí ser mamá, pero un poco piel de elefante tengo. Hablan demás, inventan cosas dolorosas, a nadie le gusta, a mí siempre me dieron, la verdad que no fueron muy buenos conmigo", dijo la conductora de "Chismoses" en charla con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

"Yo siempre fui muy amable, fueron duros, inventaron cosas y aún a esas personas que me criticaron yo no he dejado de darles notas, conmigo han sido un poco crueles", agregó sobre su relación con la prensa.





Después, la expuso: "Como mamá estoy bastante bien, pensé que iba a ser mucho más obsesiva y la verdad es que estoy muy relajada. Ahora Matilda es hija única, tengo óvulos y embriones congelados porque el día de mañana si Dios quiere y se da, tendré otro hijo, sino los donaré. Por ahora no me corre el calendario biológico".

Y sobre su experiencia en el amor, Luciana comentó: "No siento que haya sufrido por amor, siento que pasé momentos difíciles, no sé... quizás el gran amor me espera, pero no tengo ganas de hablar. Enamorarme me pude haber enamorado, pero el gran amor de mivida no sé si llegó".