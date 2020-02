Luciana Salazar sobre el fuerte audio del grupo de mamis: "Las pavadas y mentiras que..."

Luciana Salazar decidió enviar a su hija Matilda, de 2 años, al jardín de un costoso colegio del barrio porteño de Belgrano.

Sin embargo, parece que a algunas de las mamis de la sala no les cayó bien la noticia y cuestionaron a la modelo por el supuesto favoritismo que tendría por ser famosa.

El viernes, en el programa "Confrontados" (El Nueve) se difundió un audio de WhatsApp donde una de ellas la criticó sin filtro.

"Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar. El nivel…me quiero morir", se le escucha decir a una mujer en uno de los audios

Además, la misma persona criticó que Luli haya estado reunida más de una hora con la futura maestra de Matilda, cuando en general esos encuentros deben ser de veinte minutos.

"Yo no sé si no entendió, si es especial o si ya tienen favoritismos con su nena, porque eso me parecería terrible. Pero bueno…bienvenida al kinder", señaló.

También apuntó contra la modelo por cómo fue vestida a la institución educativa: "No sabés cómo estaba vestida", arrojó.

Este sábado, tras la repercusión que tuvo el audio, Luciana manifestó su enojo desde su cuenta de Twitter, pero se la agarró con los portales por replicar la información que se dio a conocer el "Confrontados".

"Las pavadas y mentiras que estoy leyendo de algunos portales 🤦🏼‍♀️. No lo puedo creer", sentenció Salazar.

