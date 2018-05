Luciana Salazar se encuentra completamente enamorada de su hija Matilda, quien nació en los Estados Unidos a través del vientre subrogado.

Luli celebró los primeros cinco meses de la beba asistiendo al show de Palito Ortega en el CCK, en un tributo que se realizó al artista con presencias destacadas como la de Charly García y Lali Espósito. El martes 15 de mayo,celebró los primeros cinco meses de la beba asistiendo al show deen el, en un tributo que se realizó al artista con presencias destacadas como la de





En diálogo con este medio, la blonda remarcó: "Estoy emocionada y muy contenta. Ayer fuimos a ver el homenaje a Palito, era su primer recital, era un desafío. No tenía pensado llevarla, era en horario donde ella duerme. Evangelina me insistió mucho, no me defraudó y se portó de maravillas. Estaban todos enloquecidos, la pasó bárbaro".

Evangelina, Matilda y Luciana: la familia Salazar.

Instagram que tiene su hija (@LovingMatilda), al igual que Mirko, el hijo de Marley: "Su cuenta es de sus looks, no tanto del día a día. Hasta el año, que cumple el 15 de diciembre, vamos a festejar los cumple meses". Por otra parte, se refirió a la cuenta deque tiene su hija (@), al igual que, el hijo de





Para cerrar, habló del DNI que consiguió Matilda: "El trámite lo venía haciendo cuando llegué acá con ella y tenía tres meses Los extranjeros pueden estar hasta 3 meses. Ella es residente, no es ciudadana argentina, eso no se puede, no te lo permiten. EEUU no permite la doble ciudadanía con Argentina, eso me contaron en Migraciones".