Analía Franchín con En medio de la pelea pública decon Luciana Salazar , quien se manifestó al respecto fue Martín Redrado , ex de la rubia.





"Nunca me sentí, ni fui extorsionado por @lulipop07. Tampoco hubo motivos para que se diera tal situación", aclaró el economista ante las declaraciones de Franchín.





Embed Nunca me sentí, ni fui extorsionado por @lulipop07. Tampoco hubo motivos para que se diera tal situación @analiafranchin. — Martín Redrado (@martinredrado) 10 de abril de 2019



En charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Salazar señaló sobre este mensaje de Redrado: "No me lo esperaba, no fue justamente por el tema en sí de Matilda, sino porque a él lo metieron".

"Me sorprendió gratamente, lo hizo por mí pero también por él. Él tiene un cariño especial por Matilda, calculo que si habrá visto todo este ida y vuelta que tuve con ella, no le gustó nada", destacó la conductora.

Embed



Y contó: "Entonces le mandé un mail y le agradecí, solamente se lo agradecí y él dijo 'todo bien' y nada más".

"Me gustó el gesto, pero creo que fue para cuidado de ambos, a él lo metieron, no tenía nada que ver. Cuando se meten con los chicos no hay a nadie que le parezca bueno", explicó Luli.