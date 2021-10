Luciana Salazar se despidió de La Academia y explicó el motivo de su renuncia

Luciana Salazar explicó el lunes al aire en La Academia 2021 la razón por la que decidió dejar el programa y que tiene que ver con un viaje de urgencia que debe realizar a Estados Unidos por cuestiones de documentación de su hija Matilda.

La información de la baja de la modelo al certamen la había dado la semana pasada Ángel de Brito y Luciana explicó en detalle a qué se debe este viaje de urgencia que debe realizar.

“Para mí es difícil tomar esta decisión, porque igual yo ya lo había hablado con la producción y mi equipo por supuesto", comenzó Luli.

Y añadió: "Pero tengo un viaje que tengo que hacer por unos trámites que tienen que ver con mi hija, que es de otra nacionalidad, y tengo que ir porque están por poner un decreto que me puede llegar a perjudicar y después tal vez no pueda entrar al país, así que tengo que irme de urgencia y no llegaba con los tiempos para seguir en el certamen”.

“Esto surgió dos o tres semanas atrás cuando salió el tema del ingreso a Estados Unidos. Mi hija es americana, yo estoy tramitando la ciudadanía y bueno, tengo que ir a hacer unos trámites urgentes", remarcó Salazar.

"Y tengo que ir antes para que me pueda vacunar porque a partir de noviembre no se puede ingresar más si no estás vacunado. Así que bueno...surgió todo medio a último momento”, puntualizó.