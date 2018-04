Luciana Salazar despejó el panorama: dio más indicios del programa donde sufrió el abuso

Luciana Salazar dio pistas acerca de cuál fue el programa en el que la abusaron luego de que se conociera su revelación en la revista Gente. dio pistas acerca de cuál fue el programa en el que la abusaron luego de que se conociera su revelación en la





"Lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien (un compañero de elenco que no nombra) me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo", comentó la rubia en la entrevista.

Una publicación compartida por Luciana Salazar (@salazarluli) el Mar 30, 2018 at 8:52 PDT







Y añadió: "Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: '¡Dale!...¿no te gusto?' De los nervios me salió gritarle: '¡Estoy de novia, estoy de novia!' Yo tenía 22 años, y me sentí atrapada entre la repulsión y la necesidad de seguir trabajando. Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años".





Lo cierto es que al decir la edad en la que padeció este hecho (22 años) muchos empezaron a buscar sus trabajos en tevé de aquella época.

Una publicación compartida por Luciana Salazar (@salazarluli) el Feb 14, 2018 at 3:23 PST



"Poné a Francella", Telefe. Sin embargo, la propia Luli aclaró desde Twitter que no se trató de ese ciclo ni de una ficción, lo que apuntaría los cañones a alguna participación que realizó ella en el ciclo de humor "VideoMatch" de "Costumbres argentinas" y "VideoMatch" (2003 y 2004). El primer programa que estuvo en la mira fue. Sin embargo, la propiaaclaró desde Twitter que no se trató de ese ciclo ni de una ficción, lo que apuntaría los cañones a alguna participación que realizó ella en el ciclo de humorde Marcelo Tinelli , ya que por esos años participó en la tira(2003 y 2004).





"A todos los portales que se están haciendo eco de una información incorrecta, sobre un abuso que sufrí años atrás. Jamás dije que fue en Poné a Francella por que no es cierto! Por favor no lo sigan difundiendo, por que no es verdad. Gracias. No fue en una ficción! Ya también se lo corregí a otro portal", aclaró ella.





A todos los portales que se estan haciendo eco de una informacion incorrecta, sobre un abuso que sufri años atras. Jamas dije que fue en pone a Francella por que no es cierto!! Por favor no lo sigan difundiendo, por que no es verdad. Gracias — luciana salazar (@lulipop07) 24 de abril de 2018
No fue en una ficcion! Ya tambien se lo corregi a otro portal https://t.co/SZszCRFmxw — luciana salazar (@lulipop07) 24 de abril de 2018