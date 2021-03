Luciana Salazar sobre la demanda que le hará Martín Redrado por hostigamiento: "Sabe que si la hace, pierde"

Yanina Latorre reveló en "LAM" una charla privada que mantuvo con Martín Redrado después que Luciana Salazar difundiera audios en los que se los escucha acordando la campaña de prensa del supuesto blanqueo de su relación.

"Yo le propuse volver a tener un vínculo de ex pareja que se lleva bien para tener contacto con Matilda. Le aclaré que no estaba enamorado de ella y ella tampoco de mi pero sí poder tener un buen vínculo por la nena", dijo Yanina.

Según la panelista, el economista le planteó que varias veces que no había un interés romántico. "Él quiere mucho a la nena, eso es cierto pero él dice que la conversación fue editada, que hablaban sobre cómo contar en los medios que íbamos a tener nuevamente un contacto".

En este sentido, Fernando Burlando, abogado de Redrado, contó que ya estaba todo listo para iniciar una triple demanda. "Hubo expresiones que consideramos que atacan la dignidad de Martin Redrado. En segundo término, lo que se ha hablado genera un perjuicio y por eso habrá una demanda por 'daños y perjuicios' y habrá una demanda en la justicia contravencional por hostigamiento mediático".

PrimiciasYa.com habló en exclusivo con Luciana Salazar y se refirió a la demanda que le iniciará su ex y fue categórica con su respuesta: "Sabe que si la hace, pierde. Todavía sigo esperando, no sé porqué tarda tanto. La verdad está de mi lado y las pruebas y testigos sobran".

"Me olvidé que también mandó amigos hablar. ¿Y decime a quién yo expuse de mi lado para que hable? A nadie. Yo solita me defendí porque no necesito a nadie que me defienda. Lo de él es una actitud cobarde y de poco hombre", añadió, molesta Luli.

Por último Luciana Salazar dijo, "De mi lado nadie salió hablar. Si lo hacen, lo harán en la Justicia y no en los medios".

