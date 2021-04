Luciana Salazar abandonó un programa y dio una llamativa excusa

Luciana Salazar tenía previsto darle una nota a Los ángeles de la mañana, el programa matutino de Ángel de Brito en El Trece. Sin embargo, a último momento, la modelo decidió no presentarse en el móvil y dejar plantado al periodista y sus panelistas.

El conductor explicó qué fue lo que sucedió. "Luciana Salazar iba a hacer un móvil. Lo habíamos acordado ayer. Íbamos a hablar de La Academia 2021 y a preguntarle de su vida. No tenía ningún tipo de problema. Hace un rato, cuando arrancamos, conté que se venía el juicio porque Martín Redrado no iba a acordar con ella en la mediación y que le va a pedir 25 millones de pesos. Eso se ve que no le gustó a Luli porque nos informó que se bajaba del móvil", manifestó.

Lo más curioso fue la excusa que la rubia dio cuando le preguntaron por qué no iba a salir al aire. "Nos dijo que se le rompió el auto, que no llegaba, que estaba esperando la grúa y nos pidió si podíamos pactar la nota para otro día", precisó Ángel, sumamente enojado con la actitud de la mamá de Matilda.

"Le dijimos que de última saliera por teléfono, que eran solo diez minutos. La información la tenemos igual, pero me parecía importante poder hablar con ella”, remarcó el conductor, que quedó descolocado ante la reacción de Luciana Salazar.

Ángel no ocultó su teoría sobre el faltazo de Luli a Los ángeles de la mañana. “Yo creo que se debe haber sorprendido y le debe haber caído como un balazo que Martín Redrado quiera ir a juicio y le haya pedido guita. De todos modos, me parece una pena porque íbamos a hablar de otros temas también. De su incorporación a La Academia, de Matilda y su presente profesional”, concluyó.