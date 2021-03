Luciana Salazar: "Aposté a creer en Martín (Redrado) y me defraudó"

La rubia habló con sus ex compañeros de América sobre el escándalo con su ex, Martín Redrado. Confirmó que en enero volvieron a salir. Ahora salió una foto de él con Lulú Sanguinetti en Miami.

Después del gran escándalo que se armó el fin de semana entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la foto del economista en Miami con una rubia, la ex panelista de Polémica en el bar rompió el silencio.

La foto de la polémica fue publicada por Ángel de Brito y generó la rápida respuesta de Luli que no dudó en llamar "lacra" a su ex.

Recordemos que la rubia venía de un viaje por Miami donde aparentemente se habían reconciliado.

"Miralo vos jugando con las mujeres y apretándome a la vez!!!", escribió Luciana, llena de furia.

Y luego agregó: "Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre!".

"Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades!! Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo", lanzó sobre el vínculo con su hija Matilda.

Por sus posteos y por la revelación de una charla privada con el hijo de Redrado, Tomás, el economista recurrió a la Justicia y pidió una medida cautelar que se le fue otorgada.

No obstante, Luli eligió seguir hablando y lo hizo en Polémica en el bar, programa donde estuvo trabajando todo el 2020.

"Esa cautelar nunca me llegó. Me la enviaron por Twitter. La rechazó en primera instancia y la cámara le dio un aval con restricciones porque había una menor de edad que era la hija de Martín, pero ya caducó. No hay ninguna cautelar", dijo Luciana de entrada.

Y agregó: "Jugar con los sentimiento de los chicos es siniestro. Yo siempre dije que no es el papá biológico de Matilda. No sé por qué insiste con eso. Él fue participe de que Matilda llegue a mí en este mundo. Lo que quiero decir es que él hizo posible que venga a este mundo porque me ayudó de forma económica. En ese momento me ayudó de esa forma".

"Es una cuestión de sentimientos porque mi hija pregunta por él. Después de dos años y medio de no haber estado juntos el amor se construye de nuevo. Yo no estuve enamorada en ese tiempo. Y se lo dije a él. El amor se va a construyendo. Del amor a la lacra es la misma persona. Aposté a creer en él y me defraudó. Lo incompatible era que él estaba de novio y nos veía a escondidas a nosotras. El 10 de enero yo empecé a salir con Redrado y él no puede decir que no. No puede decir que no. Hay pruebas y testigos. Veo que sale gente a hablar como el hijo y ellos mismos que fue así. Me pone en lugar de loca y es todo al revés", dijo sobre la relación entre ambos.