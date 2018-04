Lucía Rubio suele protagonizar momentos desopilantes en "Nosotros a la mañana", el programa que conduce Fabián Doman por El Trece. suele protagonizar momentos desopilantes en, el programa que conducepor





Esta semana, la joven desconcertó con una revelación sobre su intimidad y un deseo de su infancia. En el marco del debate sobre la alumna de un colegio porteño que asistió a clases sin corpiño, la modelo aseguró que no está de acuerdo con esa actitud.





"Yo uso siempre. No me gusta la idea de los pezones a mí. Jamás vine sin", aclaró y contó que una amiga suya no usa y la criticó: "Tengo una amiga que anda todo el día con los cosos -por los pezones- así, y le digo que no me gusta. Por respeto a la gente".





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Rubio afirmó: "Sigo pensando así. Siempre me molestó porque no me gusta que se marquen. Y de chica yo decía que no tendríamos que tener pezón como la Barbie y a la hora de ser mamá pincharse o algo para que salga".

Doman había contado que Marcelo Tinelli demostró interés por Rubio para que participe del Bailando 2018. Con respecto a ese tema, aclaró: "No voy a ir al Bailando porque sufro de trastornos alimenticios. Lo hablé con mi psicóloga y me dijo que no tengo que exponerme tanto e ir al Bailando es una exposición enorme. Así que no voy aceptar la propuesta". Por otro lado,había contado quedemostró interés por Rubio para que participe del. Con respecto a ese tema, aclaró: