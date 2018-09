Martín Baclini es famoso ahora por su amor con Cinthia Fernández y por la pelea que se desató con Laurita Fernández. Y en las últimas horas, la secretaria de Fabián Doman reveló que este empresario la salvó.





En "Nosotros a la mañana" (El Trece), Lucía Rubio recordó el momento en que la quisieron entregar para prostitución.





"Me salvó la vida. Cuando tenía 18 o 19 años me había ido a vivir a México y me mandan a Miami para una supuesta sesión de fotos en bikini. Me mandan con otra persona porque supuestamente la que me manejaba a mí no tenía la visa para ir a Estados Unidos... Llegamos al lugar, pero nunca hubo una sesión de fotos y el tipo me empezó a mandar mensajes como que yo tenía que estar con el otro tipo", dijo Rubio ante sus compañeros.

Y remató: "Yo estaba llorando en el ascensor y me lo encuentro a Martín, me preguntó qué me pasaba, nos pasamos el número y, como yo no lo conocía, salimos a caminar y le conté la situación. Se lo cuento y me dice: 'Agarrá tus cosas y andate'... Agarré mi mochila, paré en su departamento dos días, me saqué un pasaje y me volví (a Argentina). ¡Lo amo!".





En diálogo con PrimiciasYa.com, Rubio señaló: "Después de que conté esto en el programa me mandó un mensaje agradeciéndome por cómo había hablado de él. Yo tengo la mejor con Martín y estoy muy agradecida por todo lo que hizo por mí en Miami. Capaz para otros sea una boludez, pero yo en ese momento era chica y no me daba cuenta de ciertas cosas. Gracias a él, pude salir de eso".





Y por último aclaró: "No fui novia de él, es más yo salí con un amigo de él. Con Martín todo bien, pero no tuvimos nada".