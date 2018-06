Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lucía Rubio sorprendió el jueves a Fabián Doman en "Nosotros a la mañana", El Trece, contando lo que había hecho anoche. "¿Sabés qué hice? Me fumé un faso", reveló. sorprendió el jueves acontando lo que había hecho anoche., reveló.

"Esperá, ¿de qué estás hablando?", le preguntó el conductor. "Te juro por Dios que estoy súper bien, muy relajada", replicó la secretaria.

"Paremos acá porque esto no es para chiste. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabás de decir porque es apología de algo que está prohibido", remarcó Doman.

"¿Estás hablando de un cigarrillo común, no? Vos le decís así", le dio el pie Sandra Borghi para que aclarara el tema. "Me relajé mucho. Estoy hablando de un pucho y fumé un vino", fue la insólita respuesta de Lucía.

"Aclaremosló. Mi posición es que estoy totalmente en desacuerdo con decirlo al aire y más todavía con decir 'estoy bien'. Nunca sé lo que va a decir Lucía. Este segmento es así, espontáneo", subrayó el conductor.

Minutos después, la secretaria del programa salió a aclarar que estaba hablando de un cigarrillo común y pidió disculpas por si se había malinterpretado su comentario.





Ante la repercusión que tuvo este momento televisivo, PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Lucía quien aclaró: "Con Fabián (Doman) tengo la mejor, después del aire me explicaron un poquito del tema que no puedo decir ciertas cosas. Yo como que digo lo que pienso en el momento y no mido las consecuencias y demás. Pero está todo bien".

