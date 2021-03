Lucía Miranda, amiga de Redrado: "No hay buena relación entre los hijos de Martín y Luciana Salazar"

Lucía Miranda, actriz y viuda de Hugo López, el primer manager de Luis Miguel, pasó hoy por Intrusos y defendió a su amigo Martín Redrado.

"Antes que nada les quiero decir que no voy a desenmascarar a nadie. Voy a contar mi verdad y me atrevo a hablar porque soy amiga de la familia de Martín desde hace muchos años, conozco a la mamá de sus hijos, una mujer increíble, conozco a sus hijos desde chicos, que son de la edad de mi hija", contó hoy en charla con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y el equipo periodístico.

En medio de la charla, Luciana mandó un mensaje enojada y afirmó que ella no es amiga de Redrado y que solo la vio una vez en su vida.

Y agregó: "Una vez sola la vi a Luciana. En un cumpleaños de Martín donde hizo una reunión. Sabía que tenían una relación pero jamás me la presentó como una novia. Ella estaba en una reunión, desde esa reunión en el año 2015, yo recién había llegado de México, y me llamó la atención que sus hijos no le hablaban ni le dirigían la palabra. Eso son cosas de familia. Sé que tuvo una relación con él".

Por otro lado afirmó que Redrado le presentó a Lulú Sanguinetti, su última novia, como pareja.

"A Lulú Sanguinetti me la presentó como novia pero a Luciana no. Cuando llegué a ese día ella apareció al rato. En el caso de Lulú la aprecian mucho los chicos. Tuve el gusto de conocerla. No creo que dependa de la aceptación de los hijos", enfatizó.

Y finalizó: "Todos sabemos que no hay una buena relación de los hijos de Redrado con Luciana. En ese momento no le hablaban. Son cosas de familia y de problemas que han tenido. Lo que me preocupa como amiga de Martín es que él es un señor y no es merecedor de que se digan tanto disparates en público. No me parece justo. Es un profesional".

