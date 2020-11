Lucía Galán habló de Diego Maradona y apuntó contra su entorno: "Quizás no se rodeó de buenas personas"

Lucía Galán se refirió a la salud de Diego Maradona, que permanece internado en la Clínica Olivos por un cuadro de abstinencia por el alcohol, y lo comparó con su padre, quien padeció la misma enfermedad.

“Mi padre tuvo esta enfermedad tan tremenda, tan devastadora, que es el alcoholismo. Cuando se iba a trabajar y volvía, no sabíamos qué tipo de padre íbamos a tener. Es no saber nunca con qué personaje te vas a encontrar”, señaló la cantante en una entrevista con Catalina Dlugi por La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Luego, Lucía recordó a su progenitor como alguien “muy trabajador, muy amoroso, amante de la música, que cantaba bien”, y lamentó que “sin duda, esa enfermedad convierte a las personas en seres que no son”.

Y ahí se refirió a Maradona, de quien fue novia durante nueve meses antes de que el ex futbolista empezara su relación con Claudia Villafañe.

“Tuvimos la suerte de conocer al Diego sano, alegre, divertido y familiero. Entonces me da añoranza ese Diego que conocimos nosotros hace muchos años. Me da mucha pena por sus hijas, por sus hijos y por Claudia, por supuesto, que es la mujer con la que compartió muchísimos momentos buenos y malos”, indicó.

Por eso es que, remarcó, le da “mucha tristeza” su actual estado de salud, porque “es alguien que tuve la posibilidad de conocer y al que le tengo afecto y admiración”.

Por último, sostuvo que Diego Maradona “tuvo una vida intensa y podría haberla vivido de una manera diferente. Quizás no se rodeó de las buenas personas que tendría que haberse rodeado, o vaya a saber qué ocurrió”.

