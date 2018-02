Lucas Jerez: "Trabajar con Julieta en América TV es un sueño cumplido"

Lucas Jerez se sumó a la pantalla de América TV en el programa "Buenos días América", que conduce Antonio Laje de lunes a viernes, por la mañana. El periodistase sumó a la pantalla deen el programa "", que conducede lunes a viernes, por la mañana.





Lo curioso es que el cronista es el esposo de Julieta Navarro, integrante del programa, y esta es la primera vez que trabajarán juntos en un canal de aire.









Lucas agregó: "Me enteré que iba a trabajar con ella el 10 de diciembre, me llamaron para preguntarme si tenía disponibilidad. Hacía un año que estaba sin trabajo y como 5 años lejos de la TV. Fue un desafío gigante que asumo con mucho compromiso. Todavía me estoy acostumbrando a los formatos".

Embed

"Trato de ser camaleónico para responder a cada una de las demandas. La primera vez no sentí nervios, estaba ansioso de cómo íbamos a responder nosotros. Laje sembró misterio en la primera salida y después fue divertido".

"Esto no influye en nuestra relación personal, somos personas de la tele y vivimos criticando, aprendiendo... Nuestra vida es una historia de tele porque somos de este palo, trabajamos hace mucho en esto. Pero esto afianza nuestro vínculo, ella me aconseja, me critica. Yo también cuando puedo le doy una mano, es una simbiosis de ayuda mutua", cerró el comunicador.

, reveló Jerez.