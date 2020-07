Lucas Bertero confirmó un viejo rumor que lo vinculaba a Hernán Piquín y lo definió como un "ser oscuro"

Lucas Bertero participó de un live de Instagram con PrimiciasYa.com en donde habló de todo, jugó al divertido Ping Pong y hasta se refirió, por primera vez, a un rumor de romance con Hernán Piquín.

El productor, panelista y conductor santafesino, que hasta diciembre estuvo en "El Diario de Mariana" y que ahora es posible que haga su desembarco en la pantalla de América, definió de una manera muy fuerte al bailarín, como "un ser oscuro".

"La pandemia me agarró ya sin laburar en televisión, en diciembre terminé con Mariana Fabbiani, a quien adoro y agradezco mucho el lugar que me dio, y después estuve un par de meses más con la productora Mandarina... Pero en el verano arranqué con 'Tarde pero temprano' en Radio Rivadavia y trato de tomar todas las precauciones, todo lo que nos piden hacer", comenzó contando Bertero sobre cómo vive la pandemia en relación a su trabajo, antes de entrar de lleno al Ping Pong.

Sobre su presente sentimental, contó: "Estoy soltero, con la cuarentena se complica conocer a alguien. Sentimentalmente estoy soltero, pero siempre algo hay porque soy libre. Conozco gente y nada de continuidad por ahora".

Bertero es papá de Teo, fruto de su relación con Paula, la mujer con la que tuvo 10 años de amor. Al ser consultado sobre cómo atraviesa la soledad en medio de la cuarentena, indicó: "Trato de conectarme con otras cosas, en esta etapa de mi vida no todo pasa por estar en pareja. Yo ya encontré cómo pasarla bien sin estar de novio".

Ping Pong de PrimiciasYa.com con Lucas Bertero

- Susana Giménez o Mirtha Legrand

Me siento más cercano a Susana. Me parece un ejemplo de mujer. Mirtha también, pero me siento más cercano a Susana.

-Marcelo Tinelli o Mario Pergolini

Pergolini. Mario ha sabido romper moldes, es un tipo que siempre buscó algo que lo muestre adelantado a su época. Marcelo siempre se ha quedado estancado en el mismo molde y no se arriesga hacer cosas nuevas. Quedarse con un formato que ya no da para más, que ya cansó... Me parece que habla de una comodidad que él se puede dar el lujo de haber salido. Pergolini se arriesgó a cosas nuevas, Tinelli no.

-Mariana Fabbiani o Viviana Canosa

Mariana sin dudarlo. Con Viviana trabajé 5 años y con Mariana 7. Canosa no fluye, tuvimos una relación de productor, terminamos siendo amigos... Pero la hago fácil, Mariana se deja querer, Viviana en cambio no. Tiene miedo que todo su alrededor la engañe o le haga daño. Canosa tiene una personalidad difícil de sobre llevar. En cambio Mariana no, para mí es especial.

-Yanina Latorre o Mariana Calabró

Marina, sin pestañar. Una hace periodismo y la otra hace comentarios de las fuentes que le mandan información.

-Ángel de Brito o José María Listorti.

Ángel. A mí nunca me gustó la forma que tiene Listorti para conducir. La forma de conducir programa de espectáculo no me gusta, la de Ángel sí. Para mí, hoy De Brito es el mejor conductor de la tele.

- Cristina Pérez o María Laura Santillán

María Laura. Trabajé con ella e hice un programa, la conocí como profesional y como compañera. Es muy profesional. Me gusta su estilo.

-Ricky Martin o Chayanne

Ricky. No me gusta mucho la música de los dos, pero me quedo con Ricky. Es un latino que ha conquistado el mundo.

-Flor de la V o Mariana Genesio Peña

Son dos cosas distintas. Las dos me caen bien. Hoy elijo a Mariana.

- Julio Bocca o Hernán Piquín

Julio. Un gran artista y un pedazo de la historia de la Argentina. Piquín me parece más show... Más figuretti... No sé bien cómo decirlo.

-¿Hubo algo con Piquín? Teníamos ese rumor de que hubo un romance entre ustedes...

Nunca lo hablé a esto, es la primera vez que me lo preguntan. Sabía que algunos compañeros periodistas del espectáculo estaban al tanto, pero nunca me lo preguntaron al aire o en una nota. Lo conozco hace mucho tiempo a Piquín, se podría decir que lo conozco íntimamente... Pero debut y despedida. Lo conocí hace 8 ó 9 años. Yo era soltero y él también creo, y bueno... Yo soy mucho de la energía y él tiene una energía muy oscura, demasiado oscura. No tengo un buen recuerdo. Lo vi una sola vez y eso me bastó. Después cuando me lo he cruzado profesionalmente o me ha tocado llamarlo para algún programa que he trabajado se hace como el que no me conoce... como un ninguneo y digo 'este pibe está mal'. Después no le gustó que Noelia Pompa tomara mayor protagonismo que él cuando hicieron el Bailando. No es una persona fácil y no lo digo yo únicamente, lo dicen varios. Y este rumor del romance, está instalado por él y no por mí, siempre fue de llevar y traer. En fin, fue una experiencia más que quedará en el olvido.

