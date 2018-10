Lucas Belbruno, el participante no vidente que emocionó a todos en "La Voz Argentina"

Lucas Belbruno llegó a "La Voz Argentina" para quedarse. En la etapa de audiciones a ciegas, el participante no vidente interpretó una bella versión de "Zamba para olvidar" de Daniel Toro. llegó apara quedarse. En la etapa de audiciones a ciegas, el participante no vidente interpretó una bella versión dede





Los jurados están en una instancia de mucha dureza a la hora de elegir participantes porque ya pasaron muchos y los equipos se están terminando de armar.





Es por eso que la mayoría espera hasta el final para darse vuelta y eso fue lo que hizo Axel con la versión de Belbruno. Al verlo, el jurado se dio cuenta que Lucas era no vidente y le hizo una hermosa devolución a la que se sumaron Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Tini Stoessel.









"¿Cómo estás? Soy Axel, te lo aclaro porque vislumbro que no tenés la visión 100 %. Es difícil encontrarse esto en televisión y hablarlo. Para mí es sumamente emocionante haberme dado vuelta. Y tan acertado porque a veces cuando nos falta el desarrollo del algún sentido, desarrollamos otros mucho más. Seguramente, lo sabés mejor que nadie. Te agradezco tu valentía por venir".





MONTANER:





"Soy Ricardo. Lo que más me emociona a mí es el mensaje de superación que nos estás dando. Para tener sueños no hay ni edad ni ningún tipo de impedimento. Los sueños son gratuitos. Uno puede tenerlos completamente gratis. Cuando yo veo personas como tú, reivindico eso. Me encantaría que durante tu vigencia en este programa, que yo espero que sea hasta el final, y lo digo con todo mi corazón, Axel... durante tu tránsito por este programa son muchas las cosas que tu tienes para decirle a la juventud. Hoy en día muchos de ellos no tienen rumbo, los ídolos, a quien seguir, no se han dado cuenta cuáles son sus gustos, sus verdaderas pasiones. Creo que tu vas a ser muy importante para el programa. No sabes cuánto yo me alegro que esté en el grupo de Axel, no sabes cuánto yo me alegro que la gente puede disfrutar de ti durante toda esta temporada".





SOLEDAD PASTORUTTI