Lourdes Sánchez y Laurita Fernández se trenzaron en el Bailando

Laurita Fernández y Lourdes Sánchez en boca de todos, Marcelo Tineli aprovechó, anoche, para echar más leña al fuego entre las muchachas. El conductor, comenzó preguntándole a la esposa del Chato Prada, si quería reemplazar a Laurita en el jurado del certamen. Con la pelea entreen boca de todos,aprovechó, anoche, para echar más leña al fuego entre las muchachas. El conductor, comenzó preguntándole a la esposa del, si quería reemplazar a Laurita en el jurado del certamen.

"Yo estoy muy contenta siendo la presidenta del BAR, estoy muy contenta de estar ahora acá y si algún día me toca estar ahí, también voy a estar contenta. Me estoy divirtiendo mucho, estoy siendo completamente sincera, no me guardo nada y me gusta estar así".

"Desde que soy panelista en Los Ángeles de la Mañana me llega mucha información.Yo chequeo las fuentes y hay dos fuentes muy grosas, diferentes y que no voy a develar, que me dijeron cara a cara que ella quería renunciar. Hoppe no fue mi fuente", agregó.

Luego, Laurita tomó la palabra: "Yo soy la fuente y a mí nadie me pregunta. ¿No chequean con la persona siempre que hay alguna información?". Y Sánchez retrucó: "Quizás vos hablaste con alguien y ese alguien vino y me contó. No tengo tu teléfono, la próximo se la pido y la próxima lo chequeo con ella. Igual era obvia la respuesta de 'no, no voy a renunciar'. Quizás ese día que tuvo una discusión fuerte con Mica Viciconte, ella se sintió mal, incómoda, no le gustó y fue en esa charla que dijo 'me quiero ir, no me siento bien'".

Finalmente, la novia de Nicolás Cabré, cerró: "La verdad no se me cruzó en ningún momento renunciar. Tendría que ser algo muy grave para que yo deje mi lugar de trabajo. Lo valoro y estoy muy agradecida a esta oportunidad. Si es verdad que me sentí mal pero eso es una obviedad y sería ilógico que diga 'lo pasé bomba'".

