Lourdes Sánchez y el VAR en el "Bailando": "Está bueno que exista un apoyo ténico, lo necesitas"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y se refirió a la idea concreta que tiene Marcelo Tinelli de sumar el VAR al "Bailando 2018" y que ella sea la responsable de su uso y chequeo de imágenes. Lourdes Sánchez habló en exclusiva cony se refirió a la idea concreta que tienede sumar elaly que ella sea la responsable de su uso y chequeo de imágenes.

marcelo tinelli pitana.jpg



"La verdad que todavía no sé bien cómo será. Se lo pregunté a Marcelo para que me de una información y ahí me llevé la sorpresa que él estaría pensando en que yo esté en ese puesto del VAR digamos. Pero me enteré hoy, no sé mucho. Pero me encanta y me divierte", comentó la bailarina en exclusiva.

Embed Una publicación compartida de Lourdes Sanchez (@lourdesanchezok) el 20 Jul, 2018 a las 8:07 PDT



"Creo que obviamente va a traer polémica pero está bueno porque muchas veces necesitas una tercera opinión más allá del jurado, Marcelo y los coach. Está bueno que haya otra opinión y justamente controlado a través de cámaras", añadió la mujer del Chato Prada.

Embed Una publicación compartida de Lourdes Sanchez (@lourdesanchezok) el 18 Jul, 2018 a las 3:57 PDT



Y cerró: "A mí el año pasado muchas veces me juzgaron porque un ritmo no estaba bien ejecutado y muchas veces se dicen que vas fuera de tiempo o te perdés en las coreografías y a veces uno lo mira de frente y está todo bien, pero necesitas un apoyo ténico, me parece que está bueno".