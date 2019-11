Lourdes Sánchez volvió a los ensayos de baile a menos de tres semanas de su operación

Lourdes Sánchez regresó a los ensayos para el "Súper Bailando" a menos de tres semanas de su operación de urgencia donde estuvo en riesgo su vida.

Ella misma y Federico Bal, su compañero de pista, se mostraron felices desde las redes sociales por el regreso de la mujer del Chato Prada a los ensayos. "Y un día volvió", expresó el actor en Instagram.

Lourdes estuvo el domingo en la mesa de Mirtha Legrand y contó cómo fue la reciente operación en donde casi pierde la vida.

"Un dolor tremendo de panza en el avión, retorcida del dolor con fiebre. La realidad es que me dieron un antiobiótico que no era porque pensaban que tenía gastroenteritis y el cuadro era otro, tenía una infección en el útero", explicó la bailarina.

"Ese antibiótico hizo que tapara unos días lo otro y que causara una revolución dentro mío. La infección llegó a las trompas por eso me las sacaron y tocó el apéndice. Se llegó a tiempo, si se esperaba era otra cosa", agregó.

Y cerró: "Cuando me despierto la doctora me dice: 'Lourdes, te podías haber muerto'. Nunca me lo voy a olvidar".