Lourdes Sánchez: "Topa tiene la humildad de los grandes y es sumamente generoso"

Lourdes Sánchez presenta en esta temporada su espectáculo musical infantil, "El Universo de Lourdes" junto al Mago Ulises y su gran amigo Mr. Tablet en el teatro del Sol de Carlos Paz.

El programa televisivo de América, con sus canciones y coreografías, nuevamente hace teatro bajo la producción de SerTV.

Lo cierto es que este fin de semana, Lourdes recibió la visita especial de Topa, quien también se encuentra en la ciudad cordobesa con su infantil de Disney, "Junior Express".

En diálogo con PrimiciasYa.com, la mujer del Chato Prada contó que sintió ante la visita de su colega: "Fue hermoso hacer la función sabiendo que estaba él en la platea. Siempre me tiró buena energía, yo lo fui a ver y no dudó en venir a mi Universo. La verdad que tiene la humildad de los grandes y es sumamente generoso, lo quiero y admiro mucho".

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad en que trabajen juntos en algún proyecto, indicó: "No creo, cada uno tiene su programa y su compañía. Él está con Disney y es muy difícil que él haga algo con alguien que no sea Disney. Por el momento no creo. Si tengo muchas granas de bailar con él, yo el año pasado lo llame para la Salsa de a tres pero justo no podía porque estaba de gira. Más que eso no creo que podamos hacer algo juntos".