Lourdes Sánchez sufrió un robo en Palermo y descargó su bronca: "Chorros hdp"

Lourdes Sánchez sufrió un robo en el barrio de Palermo y descargó toda su bronca en las redes sociales.

La bailarina expuso a los ladrones con imágenes de cámaras de seguridad del momento exacto del episodio y explicó el modus operandi de los asaltantes, que le sacaron pertenencias que tenía en el vehículo.

La mujer del Chato Prada mostró las capturas del robo a sus seguidores estén atentos a la metodología que implementaron los delincuentes.

LEER MÁS: Karina La Princesita cruzó a Lourdes Sánchez: "Por Twitter son todos picantes"

“El país que tenemos... Tenemos que agradecer estar vivos. Mucha impotencia. El que mal lo consigue mal termina. Todas las ganas que le ponen a robar ¿por qué no la ponen en laburar chorros?”, expresó Lourdes en Instagram con mucha bronca.

Y agregó con ironía sobre lo que le sustrajeron del auto: "Dato de color... Me compré mi perfume en seis cuotas, la bronca que me va a dar pagar seis meses algo que me robaron".

"Gracias por sus mensajes, nosotros gracias a Dios estamos bien", finalizó sobre los mensajes que le llegaron.

LEER MÁS: Lourdes Sánchez pasó por el quirófano y explicó qué le pasó: "No es nada de Covid"