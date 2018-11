Lourdes Sánchez: "Sol Pérez no tiene autocrítica y empieza a inventar cosas para justificarse"

"En realidad no fue una pelea, ella (Sol) se pelea con todo el mundo. Esa noche en particular el jurado venía bastante malo con ella y se desquitó con nosotras porque no había sido una buena noche para ella en cuanto a lo artístico y baile del ritmo libre", explicó la bailarina y conductora infantil sobre el conflicto con la rubia.





"Ella no se banca la crítica, no tiene autocrítica y empieza a inventar cosas como para justificarse y la verdad que no está bueno. Quiere justificarse ensuciando a otra persona como en mi caso y en el de la Chipi, que no dijimos nada malo, fuimos muy respetuosas en la devolución. Todo lo otro lo inventaron sus padres", argumentó.





"Cuando alguien está bailando estamos concentrados mirando, no hablamos entre nosotros. Y cuando ella se acerca al mostrador del BAR, empuja el BAR y le lastima la rodilla a la Chipi, que no fue apropósito, pero esa reacción que tuvo a nosotros nos dio gracia".





"Los padres de Sol se agarran de eso, que nos reímos de la coreografía, cuando nos reímos de eso, del mostrador y la rodilla de La Chipi. Pero no está bueno que inventen cosas, que renuncie, que haga lo que quiera, eso no me importa para nada pero que no eche culpas a personas inocentes que sólo hacen su trabajo", cerró Sánchez.