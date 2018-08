Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lourdes Sánchez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y cuestionó a Sol Pérez por los "me gusta" que fue dando en Twitter a algunos comentarios contra ella. dialogó en exclusiva cony cuestionó apor losque fue dando en Twitter a algunos comentarios contra ella.

"La realidad es que yo no la critiqué a Sol. Me preguntaron si tenía un talento y para mí hoy no lo tiene. Pero no es una crítica. El talento también se puede generar estudiando y ella es muy perseverante y sé que no le fue fácil llegar al medio entonces no fue una crítica. Al contrario, siempre destaco que me caía bien y todo, hasta que me enteré que baja a personas de programas, de tapas, y esas cosas que vengan de una mujer no me gustan y no comparto", comentó Lourdes.





"Ella siempre dice que las mujeres tenemos que estar unidas, tirar para el mismo lado, y no tenemos que criticar y ella poniendo me gusta a esa cantidad de mensajes horribles en contra de mi persona, moral y trabajo, es que en algún punto avala todos esos pensamientos. Es como que ella lo está diciendo sin decirlo directamente".





"Entonces, como dije al aire, ella tiene que cambiar su discurso feminista porque no está bueno los me gusta que puso. Yo estoy donde estoy solamente por mí, por mi esfuerzo, talento para bailar, tener un programa infantil que los niños me tienen como referente y estudios, no porque soy la mujer del Chato, porque él ni siquiera es productor de mi programa, ni de LAM donde estoy trabajando, ni de las obras de teatro", añadió la conductora infantil y panelista.





"Encima ella trabaja para ellos (Dabope) y critica al Chato poniéndole me gusta a un comentario que dice que mi talento es hacerle un hijo a un viejo verde como el Chato Prada. Entonces creo que la equivocada acá es ella, no sabe jugar y yo no la critiqué", finalizó. finalizó.