Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Los Ángeles de la mañana" que no se sintió del todo cómoda con una visita de Trece hace un tiempo. Lourdes Sánchez comentó el miércoles enque no se sintió del todo cómoda con una visita de Reina Reech al programa delhace un tiempo.

reina reech 1.jpg



"Yo la respeto mucho a Reina. Ya hablaré personalmente, no me dio acá. Me quedé sorprendida y yo estaba como invitada en el programa", comentó la mujer del cuando salió ese tema. comentó la mujer del Chato Prada

Embed Una publicación compartida por Lourdes Sanchez (@lourdesanchezok) el 20 de Jun de 2018 a las 8:20 PDT



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Lourdes quien explicó al respecto: "Fue eso que conté ayer en el programa. Cuando le preguntaron (a Reech) por mí en el infantil no dio ningún tipo de opinión y me pareció raro. Es más, yo versioné una de las canciones que ella hacía, Reina en colores".





Y añadió: "Me pareció raro que no haya dicho nada bueno digamos. Y siempre que nos vemos como que me saca a relucir que ella es pariente de una ex novia de mucho tiempo del Chato. Yo me río, pero siempre es como el tema de conversación cada vez que me ve".