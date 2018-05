Lourdes Sánchez se reconcilió con el Chato Prada: "Intenté dormir en camas separadas"

"Cambió todo... Fue una situación cotidiana, Valentín se estaba yendo al jardín, pasó algo cuando le estaba poniendo la campera y yo salté como madre. Ahí se generó la pelea. Se dio justo que yo ese día me iba a Los Ángeles y estaba sensible", comentó.

"No me gusta pelear, menos adelante de Valentín, por eso me largué a llorar. Estuvimos un día y medio sin hablarnos".

Más tarde, afirmó: "Intenté que durmamos separados, pero en la otra pieza no llega el radiador, hacía mucho frío. Me volví a la cama. Esta vuelta aflojó más él, se sintió culpable. Es un excelente padre, el mejor".





Luego, Lourdes habló de la nominación a los premios con "El universo de Lourdes", que transmitió América TV en 2017: "Estamos nominados, muy felices y súper contentos. Tengo todo listo, hay mucha expectativa. Ya tengo el vestido que me lo hizo Mariano Caprarola, es un color muy lindo y un vestido muy grande, de princesa. No creo mucho en las cábalas. Si tiene que pasar, va a pasar".





Sobre el final de la nota, la morocha habló del "Bailando 2018" que se viene: "Me muero por estar en el jurado, lo desea mucha gente y no es para cualquiera. Me encantaría probar y divertirme poniendo notas. El Chato no tenía idea de los rumores de que Moria se bajaba, incluso la llamó y le dijo que cuentan con su presencia. Pero Moria parece que se enojó y ahora es ella la que no quiere estar. Igual es cuestión de días, ya se va a empezar a definir el tema del jurado. Para mí, Moria tiene que estar, es el mejor jurado, siempre lo dije. Moria es irremplazable, pero si queda una silla vacante, me encantaría estar".





Videoentrevista por Juan Pablo Godino - @JuanPabloGodino

