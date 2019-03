Lourdes Sánchez se operó las lolas: "Me hice un cambio de prótesis"

"Los Ángeles de la mañana", El Trece. Lourdes Sánchez volvió a la televisión después de estar ausente algunos días a





La bailarina y mujer del Chato Parada contó el motivo de la operación y confesó que se cambió las prótesis porque tenía un fuerte complejo.

lourdes sanchez.jpg



"Hay muchas que no lo cuentan pero yo lo voy a contar", comenzó Lourdes. Y contó por qué se decidió a pasar por el quirófano.





"Me hice un cambio de prótesis, después de dar la teta dos años, me quedaron por el piso ¡Y era un complejo, no sabés las cosas que me ponían en Instagram!", explicó. explicó.





"El doctor me dijo que la semana que viene, El Chato ya las 'puede estrenar', pero a mí me me parece muy pronto", confesó entre risas.