Lourdes Sánchez reveló la fuerte decisión que tomaron junto al Chato Prada para proteger a Valentín, el hijo de ambos

Lourdes Sánchez era muy amiga de Floppy Cucu, la mujer que se hizo muy popular gracias a su participación en “El precio justo”, Telefe, junto a Lizy Tagliani. Floppy tenía un gran vínculo con la bailarina e incluso mantenía una relación entrañable con su hijo Valentín (3).

“Floppy siempre decía que era la institutriz de Valentín. Me ayudaba un montón para que yo pudiera estar trabajando y a la vez con Valentín. Venía conmigo a todos lados, cuidaba a mi hijo y lo amaba tanto que lo tenía de protector de pantalla en el teléfono, en la compu y en todos lados”, dijo a la revista Pronto.

“Valentín era su protector de pantalla. Lo llama ‘cielo’ y al comienzo, Valentín le decía ‘Py’. Una de las primeras palabras que aprendió a decir Valen fue Py y luego Opy, por Floppy. Lo recontra malcriaba”, reveló la mujer del Chato Prada.

Lo peor de todo fue que al enterarse de la muerte de Floppy, la morocha estaba junto a su hijito y tuvo una reacción que preocupó al pequeño. “Me llegó un mensaje de voz de la hermana para avisarme que había fallecido Floppy y me salió llorar, gritar y fue una situación muy triste. Valentín estaba al lado mío, me decía ‘mamá no llores’ y se largó a llorar conmigo porque se asustó”, indicó.

Entonces, para no poner triste al niño ni angustiarlo con la mano derecha de Marcelo Tinelli tomaron una importante decisión: “No le dije nada a él, al día de hoy no le dije nada y lo único que hago es mostrarle videos con la Floppy para que no la olvide. Decidimos no decirle y que la tenga presente mientras vaya pasando el tiempo”.

