Lourdes Sánchez fue tan picante contra Nacha Guevara que hasta intervino Marcelo Tinelli

El “Cantando 2020” ya va despertando amores y odios entre sus espectadores, incluso en las redes donde muchos cuestionan el accionar de los jurados. Esto sucedió con Lourdes Sánchez que no dudó en apuntar contra Nacha Guevara tras la presentación de Adabel Guerrero.

Adabel lo dejó todo pero a Nacha Guevara no le gustó para nada su performance y se lo hizo saber dándole una devolución implacable: "No me gustó. Esos bailarines que me saltan por atrás, como en una especie de maratón, no se entiende. ¿Qué tiene que ver con la canción? ¿Cuál es el concepto? A lo mejor ellos no lo tienen, pero el resultado es muy raro. Después no me agregó nada. Es algo que vimos, y recontra vimos, y volvimos a ver. Un poquito más de creatividad… Ya venimos viendo más de lo mismo", les dijo.

"¿Puedo decir algo? Nacha, todo lo que dijiste casi que no tiene que ver con nosotros. Los bailarines, el sonido... Tenemos la mala suerte de cantar casi últimos", se defendió Adabel.

Lourdes Sánchez se sumó a la explicación de la bailarina y se mostró enojada en las redes: "Pero a Nacha nada le viene bien... ¡El jurado contra Nacha ja, ja, ja!". Y, como si fuera poco, se animó a criticarla un poco más: "Nacha, andá al Colón a puntuar entonces... Que ahí tenés buena acústica".

Marcelo Tinelli, que no se pierde nada de lo que pasa en la pantalla ni en las redes durante el vivo del programa, no dudó en hacerse eco. El conductor citó el tweet de la mujer de su productor y sumó a la picardía con un "Epa".

