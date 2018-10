Lourdes Sánchez, a Laurita Fernández: "Vos le metiste los cuernos a Hoppe"

Lourdes Sánchez y Laurita Fernández se agranda con el correr de sus cruces mediáticos y anoche, en una nueva emisión del Chato Prada apovechó para destrozar a la jurado. La grieta entrez se agranda con el correr de sus cruces mediáticos y anoche, en una nueva emisión del Bailando , la mujer delapovechó para destrozar a la jurado.

Todo comenzó cuando Lourdes salió a la pista para bailar la Salsa de tres junto a Diego Ramos y Flor Peña y le preguntaron por sus declaraciones sobre Laurita, en La previa del Show.

"Me interesa el programa y todo lo que tiene que ver con el baile. Hay cosas que dicen con las que prefiero no engancharme. Jamás se me ocurriría decirle a una persona que no le llega agua al tanque, que es una negra villera, que es una bolsa de cuernos. Esas cosas no me gustan contestarlas ni me interesa entrar", comentó la ex de Fede Bal.

"Hiciste cosas peores que esas, le metiste los cuernos a Hoppe y muchas cosas más que voy y yo sabemos, Laura, pero prefiero no hablar", respondió Lourdes.

"Esos son temas que no están buenos, estamos hablando de otra cosas", intentó calmar las aguas Tinelli. "Uno tiene que hablar de acuerdo a lo que es en su vida", retrucó Laurita.

"No entro en descalificar a las personas", concluyó la protagonista de Sugar.

