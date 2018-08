Lourdes Sánchez: "La foto está en un apartado chiquito de la revista, algo es algo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó con la mujer del Chato Prada, quien es integrante del VAR que se implementa este año en el certamen.





"A mí me llaman un lunes a la noche para avisarme que iban a hacer las fotos el miércoles. Yo le pregunto a la productora de ShowMatch para qué son las fotos y me dice que es para revista Gente y la promoción del programa, que siempre se hacen estas fotos y querían incluirlos a nosotros también", comentó Lourdes.

"Fue muy estresante porque tuve un día para buscar zapatos, vestido y demás. Fue bastante estresante y gracias a Laurencio Adot pude conseguir el vestido. Nada, lo que hacemos siempre las mujeres", agregó la bailarina y conductora infantil . agregó la bailarina y conductora infantil .

"Después me encontré que la foto está en un apartado chiquito de la revista, algo es algo. No es que tampoco me molestó, a mí esas cosas no me importan. Nada más que uno dice: 'están todos y no estamos nosotros', como que te duele un poco. Pero después me enteré que estamos adentro de la revista en un cuadrito", finalizó.





