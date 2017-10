PrimiciasYa.com se contactó con Lourdes quien amplió su pensamiento sobre lo ocurrido: "Fue horrible lo que se vivió. Yo lo vi como espectadora, me comentaron desde el piso que se vivió peor. Desde mi casa vi una situación de violencia y siempre tratando de denigrar a la otra persona cuando se la agarró con Gabo diciéndole `Damo´, que yo busqué el significado de eso y todavía no lo encuentro".





"Todos sabemos muy bien lo que quiso decir con `Damo´, siempre con esa actitud discriminadora, no me parece que esté bueno, que sea un lindo ejemplo, la verdad que no", agregó la bailarina y conductora infantil.





la bomba tucumana.jpg





"Ella que se hace llamar una artista tiene que dar el ejemplo y la verdad que siempre muestra situaciones feas de violencia, de discriminación, de rebajar a la otra persona, de creerse omnipotente sobre el resto. Y la verdad es que somos todos iguales, acá nadie es más ni menos".





Y cerró sobre los constantes escándalos de la cantante: "Y mucho menos en Ideas donde a todos nos tratan bien y con respeto, siempre se vive un clima hermoso de compañerismo. Y ella no está siendo buena compañera, siempre hablando mal de otro y tirando abajo trabajos de otros compañeros. Después va y llora en la pista pero ya está, el veneno ya lo tiró y después llora".