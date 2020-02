Lourdes Sánchez contra Jimena Barón: "Me indigna que se crea que es la reina de las feministas"

Lourdes Sánchez apuntó fuerte contra Jimena Barón luego de su polémica promoción como si fuera una trabajadora sexual.

La bailarina tomó la palabra en "Los ángeles de la mañana", El Trece, y castigó a la cantante por sus actitudes.

"Todo el tiempo poniéndose como ejemplo y como voz de las mujeres", comenzó Lourdes.

Y remarcó: "Perdón Jimena Barón, vos a mí no me representas para nada y no sos voz en absoluto".

"Todo el tiempo pone eso y la verdad que a mí me indigna que se crea que es la reina de las feministas", finalizó certera.

Hace unas horas, Carolina Aguirre, guionista de la ficción "ATAV", también cuestionó con dureza la actitud de la cantante con un texto que compartió en las redes.