Lourdes Sánchez tras cruzarse con el BAR: "Ellos hicieron que la pase mal, son agresivos"

Ayer, Aníbal Pachano y Laura Fidalgo, dos de los tres integrantes del BAR, le bajaron un punto a la pareja de Lourdes Sánchez y Federico Bal que hicieron la salsa de a tres junto al Bicho Gómez.





Pese al buen puntaje que le dio el jurado, la integrante del BAR, Laura Fidalgo, resaltó: "La idea fue linda, me pareció copada. Lo que no me gustó es cómo se bailó, sobre todo Lourdes. ¿Viste que hay una parte técnicamente en la que haces un battement, passé y cambré...?".

Entre tanta charla técnica que desorientó a Marcelo Tinelli, Lourdes le pidió a la coreógrafa que lo muestre ella porque no la entiende cuando habla. Pero, la frase que disparó la furia de Fidalgo fue: "Pueden mostrarlo en cámara lenta y que las coaches que saben, que son grosas...".

"¿Puedo decir algo? Estamos acá para marcar eso. Porque si nos van a estar bastardeando todo el tiempo con que no sabemos decir algo... Lourdes, te estoy hablando. ¡Se ríe! Sos muy maleducada.No queremos ser amigas, para nada. No. A mí la gente maleducada no me gusta, me gusta la gente con valores", sentenció Laura.

Primiciasya.com dialogó con Lourdes quien siguió firme en su postura y destacó que se sintió maltratada por los integrantes del BAR. "Obviamente fue una situación incómoda la que tuve con el BAR, ellos hicieron que la pase mal, que me vaya a mi casa muy angustiada porque nunca les falté el respeto, no fui maleducada, creo que ellos fueron conmigo, fueron agresivos, usaron la agresión verbal y de tono conmigo, sobre todo Pachano, me pareció muy agresivo de su parte cómo me habló a mí, cómo le habló a Fede Bal. Que me griten me pone muy nerviosa, me bloquea, no me gusta, tengo un tema con eso, la verdad que ni mis viejos jamás me gritaron", dijo.





Y habló un poco del episodio con Laura aunque su mayor inconveniente lo tuvo con Pachano: "Lo de Laura lo tomé con gracia porque me estaba bajando un punto por hacer bien un paso. Nunca vi eso. Me pareció gracioso y Pachano me amenazó diciendo que me va a poner menos uno de acá a que termine el certamen. Me parece que distorsionan todo, hice una crítica al BAR de lo que me parece, con respeto, no están siendo justos, tienen favoritos según el parentesco y la amistad, no dan devoluciones técnicas, no saben de técnica porque hicieron mucha agua. No se bancan eso, que una persona que recién está arrancando que por ahí sepa un poco más, les juega el ego en contra y le sale su verdadera personalidad que es agresiva. No es la primera vez que reaccionan así, hay antecedentes con otros episodios. Se les fue la mano. No saben nada y son agresivos, voy a seguir opinando eso".