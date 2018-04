Lourdes Sánchez contra Pampita: "Se nota que no la quieren a Sol Pérez"

Chato Prada sugiriera en Twitter que ciertos segmentos de "Pampita Online" se parecen mucho a "Este es el Show", fue la mujer del productor quien en una entrevista para un programa radial salió a hablar de la modelo y su programa. Luego de que elsugiriera enque ciertos segmentos dese parecen mucho a, fue la mujer del productor quien en una entrevista para un programa radial salió a hablar de la modelo y su programa.

Tras los rumores sobre el supuesto rechazo que habría en Pampita Online contra Sol Pérez, la bailarina salió a decir que en Por si las moscas que aquello se nota mucho.

"Pampita habla mucho de ella me parece. Es como que las amigas todo el tiempo le están tirando flores, se nota que no la quieren a Sol Pérez, está marginada ahí en un rinconcito. Yo lo que veo es que no sé si encaja en ese grupo, Sol me parece divina, frontal, no se queda callada, pero me da pena, pobre", expresó.

Más tarde, Lourdes habló sobre el Bailando y la llegada de Laurita Fernández al jurado: "A mí me encanta que en el jurado esté alguien que sepa de baile, yo voy a estar ahí de la manera que sea, yo creo que puede ser muy divertido que estemos las dos. A mí me encantaría, la admiro un montón como artista. Me parece grosa bailando y me encanta verla bailar", opinó.

"Somos como pichonas de ahí del Bailando, cada uno tomó caminos diferentes y nos está yendo bien a las dos", concluyó Lourdes Sánchez al respecto.