Los ratings del miércoles: "Sandro de América" repuntó tras la fuerte caída

Lo más visto del prime time y del día fueencon un promedio final de, tras haber registrado el martes 12.7 puntos.

En segundo lugar se ubicó "Simona": la ficción del Trece logró una media de 12.3 puntos. El tercer lugar fue para "El Sultán" (Telefe) con 12.2 puntos.

El cuarto lugar fue para "Telenoche" (El Trece) con 10.8 puntos. En quinto lugar, "La tribuna de Guido" (El Trece) hizo 9.1 puntos.

Muy flojo sigue el rating de "Kara para Ask" en el canal de las pelotas: anoche registró 6.9 puntos y no repunta pese a que la serie de Sandro le deja una base de 14 puntos. A la tarde, "Elif" (Telefe) logró 8.8 puntos contra los 6.4 puntos de "Ojos que no ven" del Trece.

Fuente: IBOPE.

