Los memes por el nuevo look de Flavio Azzaro

Este lunes, Flavio Azzaro fue el centro de comentarios en las redes sociales ante la repercusión de su corte de pelo en Rusia.

En diálogo con este portal, el periodista de "No todo pasa", TyC Sports, nos contó cómo nació la idea de su corte de cabello y se mostró sorprendido por la importancia que se le dio al tema.

"Tenía ganas de cortarme a los costados y me corté así, me falta ir a una peluquería para que me corte arriba porque ahí no me sé cortar", dijo, entre otras cuestiones.

La cuestión es que en las redes, la creatividad popular no perdonó al comunicador y los memes estuvieron a la orden del día.

Mirá!