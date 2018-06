Los "Me gusta" de Darín tras el fuerte testimonio de Bertuccelli

Ricardo Darín reaccionó desde Twitter tras el testimonio de Valeria Bertuccelli en el ciclo "LNE", que conduce Luis Novaresio en reaccionó desde Twitter tras el testimonio deen el ciclo, que conduceen A24





La actriz relató que no la pasó bien con el destacado actor cuando ambos protagonizaron la exitosa obra "Escenas de la vida conyugal".





"Decidí irme porque no la estaba pasando bien. Y cuando lo decidí, lo primero que hice fue ir a la casa de Ricardo, porque él era un amigo y me costaba pasar por el destrato con alguien a quien yo quería. Fui a verlo y le avisé con tiempo que no iba a seguir", comentó la mujer de Vicentico.





El actor, ante el revuelo que se generó, se volcó a la red social del pajarito para dar varios "me gusta" a aquellas personas que lo bancaban por este tema.





Incluso, contestó a uno de los mensajes.

Embed gracias , abrazo — Ricardo Darin (@BombitaDarin) 13 de junio de 2018



Aquí algunos de los particulares "me gusta" que Darín fue dando a los mensajes que le llegaron.